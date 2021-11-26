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ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР Covid-варіанту

П'ятниця, 26 листопада 2021, 03:05
ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР Covid-варіанту
FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID-19 B.1.1.529.

Джерело: NPR, FT

Деталі: Очікується, що штам буде визначено як такий, що "становить інтерес". Імовірно, він називатиметься "Ню", наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування.

Передісторія:

  • Днями у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
  • Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяВООЗмедицина
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