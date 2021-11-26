ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР Covid-варіанту

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID-19 B.1.1.529.

Джерело: NPR, FT

Деталі: Очікується, що штам буде визначено як такий, що "становить інтерес". Імовірно, він називатиметься "Ню", наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування.

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