ВОЗ созывает экстренное совещание насчет обнаруженного в ЮАР Covid-варианта
Пятница, 26 ноября 2021, 03:05
Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.
Детали: Ожидается, что штамм будет определен как "являющий интерес". Вероятно, он будет называться "Ню", следующей греческой буквой в текущей схеме именования.
Предыстория:
- На днях в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
- Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.