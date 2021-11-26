ВОЗ созывает экстренное совещание насчет обнаруженного в ЮАР Covid-варианта

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание по обсуждению нового варианта COVID-19 B.1.1.529.

Источник: NPR, FT

Детали: Ожидается, что штамм будет определен как "являющий интерес". Вероятно, он будет называться "Ню", следующей греческой буквой в текущей схеме именования.

Предыстория: