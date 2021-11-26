Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Covid у світі: У Німеччині виявили найбільше нових випадків

П'ятниця, 26 листопада 2021, 04:06
Covid у світі: У Німеччині виявили найбільше нових випадків
Jens Schlueter/Getty Images

За добу 24 листопада у світі виявили 561 771 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Німеччині – 76 132 випадки, в Британії – 47 240, в Росії – 33 796. Крім того, у Франції – 33 464 зараження, в Польщі – 28 128. Україна з 16 943 випадками на 11 місці у світі між Чехією та Італією, у Європі – на 9 місці.

6 574 людини за добу у світі померли. Україна за цим показником друга у світі і в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин                   

Нагадаємо: 24 листопада в Україні коронавірус діагностували 16 943 особам, 628 хворих померли, водночас подолали вірус 26 811 мешканців. 3 404 особи госпіталізували.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019світ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: