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Covid у світі: У Німеччині виявили найбільше нових випадків

П'ятниця, 26 листопада 2021, 05:06
Jens Schlueter/Getty Images

За добу 24 листопада у світі виявили 561 771 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Німеччині – 76 132 випадки, в Британії – 47 240, в Росії – 33 796. Крім того, у Франції – 33 464 зараження, в Польщі – 28 128. Україна з 16 943 випадками на 11 місці у світі між Чехією та Італією, у Європі – на 9 місці.

6 574 людини за добу у світі померли. Україна за цим показником друга у світі і в Європі.

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Нагадаємо: 24 листопада в Україні коронавірус діагностували 16 943 особам, 628 хворих померли, водночас подолали вірус 26 811 мешканців. 3 404 особи госпіталізували.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019світ


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