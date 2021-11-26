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Covid в мире: В Германии обнаружили больше новых случаев

Пятница, 26 ноября 2021, 05:06
Jens Schlueter/Getty Images

За сутки 24 ноября в мире обнаружили 561 771 новый случай COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Германии – 76 132 случая, в Британии – 47 240, в России – 33 796. Кроме того, во Франции – 33 464 заражения, в Польше – 28 128. Украина с 16 943 случаями на 11 месте в мире между Чехией и Италией, в Европе – на 9 месте.

6574 человека за сутки в мире умерли. Украина по этому показателю вторая в мире и Европе.

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Напомним: 24 ноября в Украине коронавирус диагностировали у 16 943 человек, 628 больных скончались, в то же время преодолели вирус 26 811 жителей. 3 404 человека госпитализировали.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019мир
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