52 людини загинули на шахті в Росії

46 гірників та шість рятувальників загинули на шахті "Листвяжна" в Кемеровській області Росії.

Джерело: командир Кемеровського Воєнізованого гірничорятувального загону російського МНС Юрій Ше, якого цитують ТАСС та "РИА Новости"

Пряма мова: "Внаслідок вибуху в шахті загинули 46 шахтарів,... увечері... шість рятувальників також загинули, йдучи їм на допомогу".

Деталі: Ше сказав, що "у тій газовій атмосфері, яка зараз склалася на аварійній ділянці, говорити про те, що хтось вижив, неможливо". Він пояснив, що окис вуглецю, який вбирається порами шкіри, вкрай небезпечний для тих, хто працює в шахті.

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