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52 людини загинули на шахті в Росії

П'ятниця, 26 листопада 2021, 04:42
52 людини загинули на шахті в Росії
ALEXANDER PATRIN/AFP via Getty Images

46 гірників та шість рятувальників загинули на шахті "Листвяжна" в Кемеровській області  Росії.

Джерело: командир Кемеровського Воєнізованого гірничорятувального загону російського МНС Юрій Ше, якого цитують ТАСС та "РИА Новости"

Пряма мова: "Внаслідок вибуху в шахті загинули 46 шахтарів,... увечері... шість рятувальників також загинули, йдучи їм на допомогу".

Деталі: Ше сказав, що "у тій газовій атмосфері, яка зараз склалася на аварійній ділянці, говорити про те, що хтось вижив, неможливо". Він пояснив, що окис вуглецю, який вбирається порами шкіри, вкрай небезпечний для тих, хто працює в шахті.

Нагадаємо:

  • 25 листопада стало відомо про вибух  в одному з вентиляційних штреків  на шахті "Листвяжна".
  • Повідомлялося, що причиною НП на шахті стало займання вугільного пилу. Дим вентиляції поширився по всій шахті. 
  • На момент задимлення у шахті перебували щонайменше 285 людей.

Теми: Росія
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