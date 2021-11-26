52 человека погибли на шахте в России
Пятница, 26 ноября 2021, 05:42
46 горняков и шесть спасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России.
Источник: командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда российского МЧС Юрий Ше, которого цитируют ТАСС и "РИА Новости"
Прямая речь: "В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров,... вечером... шесть спасателей также погибли, идя им на помощь".
Детали: Ше сказал, что "в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, невозможно". Он объяснил, что окись углерода, впитывающаяся порами кожи, крайне опасна для работающих в шахте.
Напомним:
- 25 ноября стало известно о взрыве в одном из вентиляционных штреков на шахте "Листвяжная".
- Сообщалось, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым вентиляции распространился по всей шахте.
- На момент задымления в шахте находились по меньшей мере 285 человек.