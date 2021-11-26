52 человека погибли на шахте в России

46 горняков и шесть спасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России.

Источник: командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда российского МЧС Юрий Ше, которого цитируют ТАСС и "РИА Новости"

Прямая речь: "В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров,... вечером... шесть спасателей также погибли, идя им на помощь".

Детали: Ше сказал, что "в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, невозможно". Он объяснил, что окись углерода, впитывающаяся порами кожи, крайне опасна для работающих в шахте.

Напомним: