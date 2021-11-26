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52 человека погибли на шахте в России

Пятница, 26 ноября 2021, 05:42
ALEXANDER PATRIN/AFP via Getty Images

46 горняков и шесть спасателей погибли на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России.

Источник: командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда российского МЧС Юрий Ше, которого цитируют ТАСС и "РИА Новости"

Прямая речь: "В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров,... вечером... шесть спасателей также погибли, идя им на помощь".

Детали: Ше сказал, что "в той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то  выжил, невозможно". Он объяснил, что окись углерода, впитывающаяся порами кожи, крайне опасна для работающих в шахте.

Напомним:

  • 25 ноября стало известно о взрыве в одном из вентиляционных штреков на шахте "Листвяжная".
  • Сообщалось, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым вентиляции распространился по всей шахте.
  • На момент задымления в шахте находились по меньшей мере 285 человек.

Темы: Росcия
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