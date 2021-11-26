Сovid у Києві: нових випадків дещо менше, але знову понад 40 смертей
За добу 25 листопада у столиці лабораторно підтвердили 1 438 нових випадків коронавірусу, 42 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "За добу 1 438 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 42 летальних випадки від вірусу".
Деталі: Серед нових хворих близько сотні дітей – 61 дівчинка від 2 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (222), Святошинському (193) та в Солом’янському (191) районах.
100 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 205 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці зафіксували вже 294 563 випадки коронавірусу, 7 372 хворих померли, подолали вірус загалом 251 840 людей, з них 1 111 – за минулу добу.
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- 24 листопада у Києві виявили 1688 випадків коронавірусу, померло 46 хворих.