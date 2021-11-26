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Сovid у Києві: нових випадків дещо менше, але знову понад 40 смертей

П'ятниця, 26 листопада 2021, 09:17
Сovid у Києві: нових випадків дещо менше, але знову понад 40 смертей
Фото КМДА

За добу 25 листопада у столиці лабораторно підтвердили 1 438 нових випадків коронавірусу, 42 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 438 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 42 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих близько сотні дітей – 61 дівчинка від 2 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (222), Святошинському (193) та в Солом’янському (191) районах.

100 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 205 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці зафіксували вже 294 563 випадки коронавірусу, 7 372 хворих померли, подолали вірус загалом 251 840 людей, з них 1 111 – за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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