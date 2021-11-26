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Соvid в Киеве: новых случаев немного меньше, но снова более 40 смертей

Пятница, 26 ноября 2021, 10:17
Фото КГГА

За сутки 25 ноября в столице лабораторно подтвердили 1 438 новых случаев коронавируса, 42 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 438 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 42 летальных исхода от вируса".

Детали: Среди новых больных около сотни детей – 61 девочка от 2 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (222), Святошинском (193) и Соломенском (191) районах.

100 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 205 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали уже 294 563 случая коронавируса, 7 372 больных умерли, преодолели вирус 251 840 человек, из них 1 111 – за минувшие сутки.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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