Утилізація 400 тисяч доз AstraZeneca: санлікар каже, що людей налякав "тромбоз"

В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцин "Астразенека", у якої закінчився термін придатності.

Джерело: інтерв’ю головного санлікаря країни Ігоря Кузіна "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Утилізації ж буде підлягати лише вакцина "Астразенека", яка мала термін придатності до кінця жовтня. Це була гуманітарна допомога...

Трохи понад 400 тисяч. Регіони вже підрахували ці залишки. Це вакцина, отримана в рамках гуманітарної допомоги. Її отримувачем був Центр громадського здоров'я".

Деталі: За словами Кузіна, "Астразенеку", яку треба утилізувати, уже вилучили з обороту.

Санлікар розповів, що першим етапом утилізації йде рішення про припинення використання вакцини.

Згодом вакцину звозять до складів, до національного складу і оформляють договір на утилізацію, а після цього передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію…

Кузін вважає, що вакцину не використали через "антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, про її неефективність".

За словами санлікаря, траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не "Астразенеку".

Кузін розповів, що порядок утилізації вакцин це специфічна процедура.

Зокрема, порядок передбачає, що власник вакцини фіксує тип порушення, отримує дозвіл на утилізацію, і вакцину передають спеціальній організації, яка має ліцензію на утилізацію.

Наразі, за словами Кузіна, в Україні немає вакцини, придбаної за бюджетні кошти, яку б мали утилізували.

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