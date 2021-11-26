Утилізація 400 тисяч доз AstraZeneca: санлікар каже, що людей налякав "тромбоз"
В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцин "Астразенека", у якої закінчився термін придатності.
Джерело: інтерв’ю головного санлікаря країни Ігоря Кузіна "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Утилізації ж буде підлягати лише вакцина "Астразенека", яка мала термін придатності до кінця жовтня. Це була гуманітарна допомога...
Трохи понад 400 тисяч. Регіони вже підрахували ці залишки. Це вакцина, отримана в рамках гуманітарної допомоги. Її отримувачем був Центр громадського здоров'я".
Деталі: За словами Кузіна, "Астразенеку", яку треба утилізувати, уже вилучили з обороту.
Санлікар розповів, що першим етапом утилізації йде рішення про припинення використання вакцини.
Згодом вакцину звозять до складів, до національного складу і оформляють договір на утилізацію, а після цього передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію…
Кузін вважає, що вакцину не використали через "антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, про її неефективність".
За словами санлікаря, траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не "Астразенеку".
Кузін розповів, що порядок утилізації вакцин це специфічна процедура.
Зокрема, порядок передбачає, що власник вакцини фіксує тип порушення, отримує дозвіл на утилізацію, і вакцину передають спеціальній організації, яка має ліцензію на утилізацію.
Наразі, за словами Кузіна, в Україні немає вакцини, придбаної за бюджетні кошти, яку б мали утилізували.
Нагадаємо:
- У вересні повідомлялося, що МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer, оскільки були порушені умови транспортування та зберігання.