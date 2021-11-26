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Утилизация 400 тысяч доз AstraZeneca: санврач говорит, что людей напугал "тромбоз"

Пятница, 26 ноября 2021, 11:31
ФОТО: КГГА

В Украине утилизируют 400 тысяч доз вакцин "Астразенека", у которой истек срок годности.

Источник: интервью главного санврача Игоря Кузина "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Утилизации же будет подлежать только вакцина "Астразенека", которая имела срок годности до конца октября. Это была гуманитарная помощь...

Чуть больше 400 тысяч. Регионы уже подсчитали эти остатки. Это вакцина, полученная в рамках гуманитарной помощи. Ее получателем был Центр общественного здоровья".

Детали: По словам Кузина, "Астразенеку", которую нужно утилизировать, уже изъяли из оборота.

Санврач рассказал, что первым этапом утилизации идет решение о прекращении использования вакцины.

Впоследствии вакцину свозят в склады, в национальный склад и оформляют договор на утилизацию, а затем передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию.

Кузин считает, что вакцину не использовали из-за "антивакцинальных настроений и мифов об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности".

По словам санврача, случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не "Астразенеку".

Кузин рассказал, что порядок утилизации вакцин – это специфическая процедура.

В частности, порядок предусматривает, что владелец вакцины фиксирует тип нарушения, получает разрешение на утилизацию, и вакцину передают специальной организации, имеющей лицензию на утилизацию.

Сейчас, по словам Кузина, в Украине нет вакцины, приобретенной за бюджетные средства, которую должны утилизировать.

Напомним:

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019
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