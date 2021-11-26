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150 тисяч українців пропустили терміни введення 2 дози ковід-вакцини – головний санлікар

П'ятниця, 26 листопада 2021, 11:50
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Терміни введення другої дози вакцини від Covid-19, визначені інструкцією, пропустили близько 150 тисяч українців.

Джерело: головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Кузіна: "Коли ми порахували мінімально можливі інтервали між введенням двох доз, вийшло, що справді близько 600 тисяч українців ще не зробили другого щеплення. Але якщо говорити про тих, хто справді не зробив другу дозу у визначені інструкцією терміни, то таких близько 150 тисяч людей".

Деталі: Головний санлікар підкреслив, що в Україні досить гнучкі терміни між введенням першої та другої дози.

На його думку, стримувати громадян від отримання другої дози може й той фактор, що в "помаранчевих" зонах є низка закладів, де дозволяють використовувати так звані "жовті" сертифікати, які можна отримати після першої дози вакцини.

Кузін зазначив, що люди вважають, що "сертифікат їм потрібен не для захисту від вірусу, а щоб користуватися закладами громадського харчування".

Передісторія: 

  • 26 листопада у МОЗ повідомили, що в Україні 42,4% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19. а 34,2% – пройшли повний курс вакцинації.

Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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