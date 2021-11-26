150 тысяч украинцев пропустили сроки введения 2 дозы ковид-вакцины – главный санврач

Сроки введения второй дозы вакцины от Covid-19, определенные инструкцией, пропустили около 150 тысяч украинцев.

Источник: главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кузина: "Когда мы посчитали минимально возможные интервалы между введением двух доз, вышло, что действительно около 600 тысяч украинцев еще не сделали вторую прививку. Но если говорить о тех, кто действительно не сделал вторую дозу в определенные инструкцией сроки, то таких около 150 тысяч человек".

Детали: Главный санврач подчеркнул, что в Украине достаточно гибкие сроки между введением первой и второй дозы.

По его мнению, сдерживать граждан от получения второй дозы может и тот фактор, что в "оранжевых" зонах есть ряд заведений, где позволяют использовать так называемые желтые сертификаты, которые можно получить после первой дозы вакцины.

Кузин отметил, что люди считают, что "сертификат им нужен не для защиты от вируса, а чтобы пользоваться общепитом".

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