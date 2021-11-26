Водій вантажівки, яка розчавила таксі, був напідпитку - поліція

Поліція з’ясовує обставини масштабної ДТП на Харківщині, в якій загинули троє громадян, за попередніми даними водій вантажного автомобіля MAN був напідпитку.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Попередньо встановлено, що водій "MAN" керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину".

Деталі: Напередодні ввечері на в’їзді до Харкова зіткнулися 5 автівок, внаслідок чого загинули 2 дорослих та 1 дитина, а також було поранено 5 осіб.

Автомобіля "Chevrolet Nubira", який рухався зі сторони м. Вовчанськ у напрямку Харкова та перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем "MAN" з напівпричепом, який рухався по кільцевій дорозі зі сторони с. Затишшя у напрямку автодороги "Харків-Липці" та перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Після зіткнення транспортних засобів автомобіль "MAN" з напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі "Renault Logan".

Крім того, напівпричеп сконтактував з автомобілем "Suzuki СХ-4", який в цей час також знаходився на зустрічній смузі руху". Вантажний автомобіль MAN розчавив таксі під вагою свого корпусу. Водій та пасажири таксі – дитина 3 років та її бабуся – загинули.

Поранення дістали водії двох інших легкових автомобілів, а також один із пасажирів.