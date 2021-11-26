Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Водій вантажівки, яка розчавила таксі, був напідпитку - поліція

П'ятниця, 26 листопада 2021, 11:57
фото поліції

Поліція з’ясовує обставини масштабної ДТП на Харківщині, в якій загинули троє громадян, за попередніми даними водій вантажного автомобіля MAN був напідпитку.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Попередньо встановлено, що водій "MAN" керував транспортним засобом у стані сп’яніння. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину".

Деталі: Напередодні ввечері на в’їзді до Харкова зіткнулися 5 автівок, внаслідок чого загинули 2 дорослих та 1 дитина, а також було поранено 5 осіб.

Автомобіля "Chevrolet Nubira", який рухався зі сторони м. Вовчанськ у напрямку Харкова та перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем "MAN" з напівпричепом, який рухався по кільцевій дорозі зі сторони с. Затишшя у напрямку автодороги "Харків-Липці" та перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Після зіткнення транспортних засобів автомобіль "MAN" з напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі "Renault Logan".

Крім того, напівпричеп сконтактував з автомобілем "Suzuki СХ-4", який в цей час також знаходився на зустрічній смузі руху". Вантажний автомобіль MAN розчавив таксі під вагою свого корпусу. Водій та пасажири таксі – дитина 3 років та її бабуся – загинули.

Поранення дістали водії двох інших легкових автомобілів, а також один із пасажирів.

Українська правда
Теми: ДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВООЗ закликає не вводити заборон на подорожі через штам Omicron

У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці істерики: Не готуємо наступи ні на кого

Берлін закликає Конгрес США не вводити санкції проти "Північного потоку-2" - Axios

уточненоДБР почало провадження через публікацію Бутусовим відео

УДО заявляє, що нікого не звільняло за дрон журналістів, погрожує судом

фотоУ Києві вшановують пам'ять Павла Шеремета

Усі новини...
ДТП
Під Харковом трапилася масштабна ДТП: троє загиблих, п'ятеро поранених
Нардепа, який порушив правила руху у Харкові, оштрафували на 340 гривень
За вечір на засніжених дорогах Києва сталося 25 аварій
Останні новини
03:48
Лікарі діагностували у Саакашвілі ПТСР
02:51
Штам "омікрон" виявили в Канаді
01:57
Британія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через "омікрон"
01:34
уточнено від 21:1054 російських дипломати залишать США у наступному році – посол
00:48
ВООЗ закликає не вводити заборон на подорожі через штам Omicron
23:19
Генсек НАТО назвав незрозумілою й невиправданою концентрацію військ РФ біля України
22:42
У Путіна звинуватили Зеленського у підтримці істерики: Не готуємо наступи ні на кого
22:04
У Єврокомісії заявили, що вакцину Pfizer мають адаптувати до нового штаму "омікрон"
20:57
У Нідерландах штам “Омікрон” підтвердили у 13 пасажирів двох літаків з ПАР
20:16
Україну накриють дощі та мокрий сніг
Усі новини...