Водитель грузовика, раздавившего такси, был пьян - полиция

Полиция выясняет обстоятельства масштабного ДТП на Харьковщине, в котором погибли трое граждан, по предварительным данным водитель грузового автомобиля MAN был не трезв.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Предварительно установлено, что водитель "MAN" управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления".

Детали: Накануне вечером на въезде в Харьков столкнулись 5 автомобилей, в результате чего погибли 2 взрослых и 1 ребенок, а также были ранены 5 человек.

Автомобиль Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, столкнулся с автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги "Харьков-Липцы" и пересек перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения транспортных средств автомобиль "MAN" с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

Кроме того, полуприцеп сконтактировал с автомобилем "Suzuki СХ-4", который в это время также находился на встречной полосе движения". Грузовой автомобиль MAN раздавил такси под весом своего корпуса. Водитель и пассажиры такси - ребенок 3 лет и его бабушка - погибли.

Ранения получили водители двух других легковых автомобилей, а также один из пассажиров.