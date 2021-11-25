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Під Харковом трапилася масштабна ДТП: троє загиблих, п'ятеро поранених

Четвер, 25 листопада 2021, 19:54
Під Харковом трапилася масштабна ДТП: троє загиблих, п'ятеро поранених
Місце зіткнення. Фото: поліція Харківщини

Близько 18:25 на в’їзді до Харкова зіткнулися 5 автівок, внаслідок чого загинули 2 дорослих та 1 дитина, а також поранено 5 осіб.

Джерело: повідомлення поліції Харківської області з коментарем т.в.о. начальника слідчого управління Національної поліції Харкова Сергія Болвінова, "Суспільне Харків", місцеве видання "057.ua"

Пряма мова Болвінова: "Близько 17:30 в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе відбулось зіткнення автомобіля "Chevrolet Nubira", який рухався зі сторони м. Вовчанськ у напрямку Харкова та перетинав вказане перехрестя на зелений сигнал світлофора, з автомобілем "MAN" з напівпричепом, який рухався по кільцевій дорозі зі сторони с. Затишшя у напрямку автодороги "Харків-Липці" та перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Після зіткнення транспортних засобів автомобіль "MAN" з напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі "Renault Logan".

Крім того, напівпричеп сконтактував з автомобілем "Suzuki СХ-4", який в цей час також знаходився на зустрічній смузі руху".

Деталі: Вантажний автомобіль MAN розчавив таксі під вагою свого корпусу. Водій та пасажири таксі – дитина 3-4 років та її бабуся – загинули.

Поранення дістали водії двох інших легкових автомобілів, а також один із пасажирів.

Близько 21:20 зруйноване таксі дістали з-під вантажівки.

Поліцейські затримали 41-річного водія фури MAN.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 стаття 286 Кримінального кодексу - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

Водію фури загрожує від 5 до 10 років ув'язення з позбавленням права керувати авто.


 
Фото: поліція Харківщини
 
Фото: поліція Харківщини

Передісторія:

  • Нещодавно обраний мер Харкова Ігор Терехов заявив, що причиною великої кількості ДТП у місті є "хороші дороги"
  • 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію, в якій загинув чоловік.
  • Того ж тижня сталася ще одна смертельна ДТП на тому ж місці – водійка Infiniti збила насмерть пішохода.

Українська правда
Теми: ДТПХарківХарківська область
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