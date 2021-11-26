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Зеленський про Єрмака: Потужна людина, яку не можна втрачати

П'ятниця, 26 листопада 2021, 13:43
Зеленський та Эрмак, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський впевнений, що глава його Офісу Андрій Єрмак – потужна людина, яка зробила багато важливих операцій, і його не можна втрачати.

Джерело: Зеленський на пресмарафоні у Києві

Пряма мова Зеленського: "З паном Єрмаком говорить керівництво не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництво найкращих розвідок, різних держав, повірте, усіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів.

Його знають повністю , його телефон слухали і чули все керівництво усіх розвідок – вони б не сіли за один стіл з ним…

Ви порівнюєте Єрмака з Захарченком… Не треба порівнювати. Перше – Єрмак не вбивав людей і не давав таких команд. Друге – Єрмак, навпаки, власник вашого, до речі, каналу, колишній президент, пан, товаріщ, все-таки, Петро Порошенко, яких він повинен був, згідно зі своїми операціями, повернути (йдеться про моряків, захоплених Росією на Азові – УП) додому. Це зробив Єрмак, він повертав моряків, він займався обмінами, він провів разом із багатьма колегами дуже важливі операції…

Тому я вважаю, що це недоцільно – втрачати потужну людину, тому що пану Петру він не подобається".

Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийАндрій Єрмак


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