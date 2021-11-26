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Зеленский о Ермаке: Мощный человек, которого нельзя терять

Пятница, 26 ноября 2021, 12:43
Зеленский о Ермаке: Мощный человек, которого нельзя терять

Президент Владимир Зеленский уверен, что глава его Офиса Андрей Ермак – мощный человек, совершивший много важных операций, и его нельзя терять.

Источник: Зеленский на пресс-марафоне в Киеве

Прямая речь Зеленского: "С господином Ермаком говорит руководство не просто в диалоге, а в очень мощном диалоге руководство лучших разведок, разных государств, поверьте, всех наших партнеров, а также главы аппаратов разных президентов.

Его знают полностью, его телефон слушали и слышали все руководство всех разведок – они бы не сели за стол с ним…

Вы сравниваете Ермака с Захарченко… Не нужно сравнивать. Первое – Ермак не убивал людей и не давал таких команд. Второе – Ермак, наоборот, владелец вашего, кстати, канала, бывший президент, господин, товарищ, все-таки, Петр Порошенко, которых он должен был, согласно своим операциям, вернуть (речь идет о моряках, захваченных Россией на Азове – УП ) домой. Это сделал Ермак, он возвращал моряков, занимался обменами, он провел вместе со многими коллегами очень важные операции…

Поэтому я считаю, что это нецелесообразно – терять сильного человека, потому что господину Петру он не нравится".

Роман Петренко, УП

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Темы: ЗеленскийАндрей Ермак
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