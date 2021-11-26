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Зеленський – Бутусову: На вашій совісті смерті людей на Донбасі

П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:05
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов людина, котра працювала на олігарха Ігоря Коломойського й образилася, бо не отримала посади у Міноборони. Бутусов відповів, що Зеленському має бути соромно і він перекладає свою відповідальність на інших.

Джерело: глава держави під час пресмарафону 26 листопада

Пряма мова: "Пан Бутусов, ви мені кажете про відповідальність за життя і смерті людей. За останній тиждень щоденно 2-3 міжнародні розмови, включаючи керівництво ЄС, США, Британії, я проводжу через вас.

Ви – перша людина, яка показала інформацію про відповідь нашого українського дрона (йдеться про "Байрактар" - ред.) по незаконним формуванням окупованого Донбасу...

Хочу вам нагадати, коли ви пишете щось про олігархів... Коли я став президентом, ми з вами зустрічалися у студії "Кварталу 95" і вас до мене привів товариш Богдан. Він сказав: "Ось людина, котра працювала на Ігоря Валерійовича  Коломойського і Корбана, коли ті захищали Дніпропетровську область".

Тоді ми були з вами у нормальному діалозі: як будувати країну, які є питання у Міноборони, але вам не дали ніякої посади пан Бутусов. На це ви і розізлилися.   

Щодо дронів. Я вам скажу на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами".

Деталі: Крім того, Зеленський заявив, що РНБО ввела санкції проти контрабандистів серед яких є спонсор Бутусова.

Президент звинуватив журналіста у тому, що саме він опублікував інформацію щодо вагнерівців, яку отримав від колишнього глави розвідки Василя Бурби.

Бутусов вимагав, аби президент пояснив зриви спецоперацій розвідки після призначення голови комітету з розвідки Руслана Демченка, який, за даними "Схем", у 2010 році лобіював "харківські угоди".

Відповідь Бутусова: "Ви (Зеленський - ред.) нічого не знаєте і дуже багато брехні про зрив спецоперації розповсюджуєте. Все, що ви тут розповіли, брехня. Ви це говорите, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка. Ваша тактика така - оббрехати людей, які про щось пишуть і просто собі весело піти.

На відміну від Вас, Демченка, Єрмака, які мають відповідати за зрив спецоперації, я відразу дав покази ще у вересні 2020 року у ДБР.

Я дуже прошу, щоб усі ваші фантазії, які ви розповсюджуєте на всю країну, ви хоча б раз розповіли на допиті слідчого, бо керівництво державою під час війни це не "Квартал" і вам треба це вивчити. Дуже прикро і соромно, пане президенте".

Нагадаємо:

  • 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар".

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийРосіяДонбасЗМІзброя


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