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Зеленский – Бутусову: На вашей совести смерти людей на Донбассе

Пятница, 26 ноября 2021, 13:05
Зеленский – Бутусову: На вашей совести смерти людей на Донбассе
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что журналист Юрий Бутусов человек, работавший на олигарха Игоря Коломойского и обидевшийся, потому что не получил должности в Минобороны. Бутусов ответил, что Зеленскому должно быть стыдно, и он перекладывает свою ответственность на других.

Источник: глава государства во время пресс-марафона 26 ноября

Прямая речь: "Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизнь и смерти людей. За последнюю неделю ежедневно 2-3 международных разговора, включая руководство ЕС, США, Британии, я провожу из-за вас.

Вы первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона (речь идет о "Байрактаре" - ред.) по незаконному формированию оккупированного Донбасса...

Хочу вам напомнить, когда вы пишете что-нибудь об олигархах... Когда я стал президентом, мы с вами встречались в студии "Квартала 95" и вас ко мне привел товарищ Богдан. Он сказал: "Вот человек, работавший на Игоря Валерьевича Коломойского и Корбана, когда те защищали Днепропетровскую область".

Тогда мы были с вами в нормальном диалоге – как строить страну, какие есть вопросы у Минобороны, но вам не дали никакой должности господин Бутусов. На это вы и разозлились.

Что касается дронов. Я вам скажу на вашей совести смерти людей. После этого сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами".

Детали: Кроме того, Зеленский заявил, что СНБО ввел санкции против контрабандистов, среди которых есть спонсор Бутусова.

Президент обвинил журналиста в том, что именно он опубликовал информацию о вагнеровцах, которую получил от бывшего главы разведки Василия Бурбы.

Бутусов требовал, чтобы президент объяснил срывы спецопераций разведки после назначения главы комитета по разведке Руслана Демченко, который, по данным "Схем", в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения".

Ответ Бутусова: "Вы (Зеленский – ред.) ничего не знаете и очень много лжи о срыве спецоперации распространяете. Все, что вы здесь рассказали, ложь. Вы это говорите, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко. Ваша тактика такова – оболгать людей, которые о чем-то пишут и просто себе весело уйти.

В отличие от Вас, Демченко, Ермака, которые должны отвечать за срыв спецоперации, я сразу дал показания в сентябре 2020 года в ГБР.

Я очень прошу, чтобы все ваши фантазии, которые вы распространяете на всю страну, вы хоть раз рассказали на допросе следователя, потому что руководство государством во время войны это не "Квартал" и вам нужно это изучить. Очень досадно и стыдно, господин президент".

Напомним:

  • 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЗеленскийРосcияДонбассСМИоружие
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