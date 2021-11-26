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"Ти не маєш права шантажувати суспільство": Зеленський про Ахметова

П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:13
Зеленський із журналістами, фото ОП

Президент Володимир Зеленський опосередковано звинуватив олігарха Ріната Ахметова у тому, що його компанії шантажують владу погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.

Джерело: Зеленський на пресмарафоні у столичному коворкінгу "Creative States" 

Пряма мова: "Будувати свою державку в середині держави – мені здається, це неправильно і це на все впливає. Це значить, що якщо тебе щось не влаштовує, ти у будь-який момент можеш перекрити кисень державі, тому чи іншому міністерству, сказати як це потрібно, погрожувати, що завтра буде енергетична криза, просто припинити, наприклад, опалення тієї чи іншої домівки або селища. 

Ти не маєш права шантажувати суспільство, шантажувати народ України. Навпаки, відповідальними за зрив опалювального сезону повинна бути і держава, і ти – ми ж з тобою разом!

У чому питання? Хтось сказав, що забере власність, що неможна новини, що забере телеканал? Ніхто цього не говорить. Люди просять: будь ласка, будьте великим бізнесом, заробляйте гроші. 

А хто що забрав? Усі пишуть, що заробітки Ахметова, наприклад, збільшилися. А те, що я Рінатом Леонідовичем не ділю прибуток, як це робив дехто, – то що поганого? 

Все, що я хочу: давайте стабілізувати ситуацію в державі і всі виклики вирішувати разом. Ось про що цей закон".    

Деталі: Зеленський заявив, що пояснював великому бізнесу, про що цей закон. 

За словами президента, це іміджеве питання, бо йому набридло, що Україну називають країною олігархів. 

На думку Зеленського, бізнес не повинен мати контроль над великою кількістю людей через контроль над великими підприємствами, не має права фінансувати страйки заради "картинки", не повинен брати участь у виборах, а також "купувати депутатів всередині".

Він зазначив, що є багаті люди, які дають робочі місця і не впливають на людей. 

Цьому передувало: На цьому ж пресмарафоні Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні на 1-2 грудня і що в це питання готовий включитися Рінат Ахметов.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийАхметовенергетикаопаленняолігархи


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