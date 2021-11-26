"Ты не имеешь права шантажировать общество": Зеленский об Ахметове

Президент Владимир Зеленский косвенно обвинил олигарха Рината Ахметова в том, что его компании шантажируют власти угрозами энергетического кризиса или отключения отопления.

Источник: Зеленский на пресс-марафоне в столичном коворкинге "Creative States"

Прямая речь: "Строить свою "державку" внутри государства – мне кажется, это неправильно и это на все влияет. Это значит, что если тебя что-то не устраивает, ты в любой момент можешь перекрыть кислород государству, тому или иному министерству, сказать как это нужно, угрожать, что завтра будет энергетический кризис, просто прекратить, например, отопление того или иного дома или поселка.

Ты не имеешь права шантажировать общество, шантажировать народ Украины. Наоборот, ответственными за срыв отопительного сезона должно быть и государство, и ты – мы ведь с тобой вместе!

В чем вопрос? Кто-то сказал, что заберет собственность, что нельзя новости, что заберет телеканал? Никто этого не говорит. Люди просят: пожалуйста, будьте большим бизнесом, зарабатывайте деньги.

А кто что отобрал? Все пишут, что заработки Ахметова, например, увеличились. А то, что я Ринатом Леонидовичем не делю прибыль, как это делали некоторые, – что плохого?

Все что я хочу: давайте стабилизировать ситуацию в государстве и все вызовы решать вместе. Вот о чем этот закон".

Детали: Зеленский заявил, что объяснял крупному бизнесу, о чем закон о деолигархизации.

По словам президента, это имиджевый вопрос, потому что ему надоело, что Украину называют страной олигархов.

По мнению Зеленского, бизнес не должен иметь контроль над большим количеством людей из-за контроля над крупными предприятиями, не имеет права финансировать забастовки ради "картинки", не должен участвовать в выборах, а также "покупать депутатов внутри".

Он отметил, что есть богатые люди, которые дают рабочие места и не влияют на людей.

Этому предшествовало: На этом же пресс-марафоне Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине на 1-2 декабря и что в этот вопрос готов включиться Ринат Ахметов.