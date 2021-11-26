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Кремль про слова Зеленського щодо держперевороту: "РФ таким не займається"

П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:25
Дмитро Пєсков. фото ТАСС

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "ніколи не мала планів брати участь у держперевороті в Україні".

Джерело: Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: У повідомленні інформагнентства зазначено, що російські журналісти попросили Пєскова прокоментувати слова Зеленського про "підготовку держперевороту в Україні за участю Росії" в ході спілкування з ним у п'ятницю.

Пряма мова Пєскова: "Росія не мала жодних планів брати участь. І Росія ніколи не займається взагалі такими справами".

Що передувало: На пресмарафоні 26 листопада Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні на 1-2 грудня і що в це питання готовий включитися Рінат Ахметов.

За словами глави держави, є аудіозаписи, на яких "представники з України скажімо так з представниками Росії скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні".

Теми: РосіяЗеленський


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