Кремль о словах Зеленского по госперевороту: "РФ таким не занимается"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России "никогда не было планов участвовать в госперевороте в Украине".

Источник: Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: В сообщении информагнентства указано, что российские журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Зеленского о "подготовке госпереворота в Украине с участием России" в ходе общения с ним в пятницу.

Прямая речь Пескова: "У России не было никаких планов принимать участие. И Россия никогда не занимается вообще такими делами".

Что предшествовало: На пресс-марафоне 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине на 1-2 декабря и что в этот вопрос готов включиться Ринат Ахметов.

По словам главы государства, есть аудиозаписи, на которых "представители Украины скажем так с представителями России скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине".