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"Наша армія забере за собою більше, але…": Зеленський про те, чому не буде наступу на Донбас

П'ятниця, 26 листопада 2021, 14:23
Наша армія забере за собою більше, але…: Зеленський про те, чому не буде наступу на Донбас
Зеленський на передовій, фото ОП

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський вважає, що не можна силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.

Джерело: Зеленський під час пресмарафону

Пряма мова Зеленського: "Ймовірність ескалації (на кордоні та в ОРДЛО з боку Росії – ред.) є…

Я вважаю, що ті політичні сили, які говорять, що нам треба йти (у наступ – УП), іти війною, здається, не уявляють, і не думають… Точніше, не думають про нашу армію.

Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди – перш за все. Ми не можемо втратити усю нашу армію. Вона потужна, вона забере за собою більше, ніж… Але… Це сьогодні неможливо. Я вважаю, що це сьогодні неправильно".

Деталі: Зеленський розповів, що наступного року контрактникам планують збільшити зарплатню, аби не втратити людей та їхню мотивацію.

Нагадаємо: Систематично російські та сепаратистські пропагандистські ресурси розповсюджують інформацію про планування наступів ЗСУ на Донбас.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак оприлюднив заяву щодо агресивних дій РФ в інфопросторі, в якій пояснив, що Росія, використовуючи залякування та шантаж застосування військової сили, штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЗбройні силиДонбасвійнаРосія
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