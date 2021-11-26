"Наша армія забере за собою більше, але…": Зеленський про те, чому не буде наступу на Донбас
Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський вважає, що не можна силою відбивати Донбас від російських окупантів, оскільки гинутимуть українські військові.
Джерело: Зеленський під час пресмарафону
Пряма мова Зеленського: "Ймовірність ескалації (на кордоні та в ОРДЛО з боку Росії – ред.) є…
Я вважаю, що ті політичні сили, які говорять, що нам треба йти (у наступ – УП), іти війною, здається, не уявляють, і не думають… Точніше, не думають про нашу армію.
Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди – перш за все. Ми не можемо втратити усю нашу армію. Вона потужна, вона забере за собою більше, ніж… Але… Це сьогодні неможливо. Я вважаю, що це сьогодні неправильно".
Деталі: Зеленський розповів, що наступного року контрактникам планують збільшити зарплатню, аби не втратити людей та їхню мотивацію.
Нагадаємо: Систематично російські та сепаратистські пропагандистські ресурси розповсюджують інформацію про планування наступів ЗСУ на Донбас.
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак оприлюднив заяву щодо агресивних дій РФ в інфопросторі, в якій пояснив, що Росія, використовуючи залякування та шантаж застосування військової сили, штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей.