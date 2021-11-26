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"Наша армия заберет за собой больше, но…": Зеленский о том, почему не будет наступления на Донбасс

Пятница, 26 ноября 2021, 14:23
Наша армия заберет за собой больше, но…: Зеленский о том, почему не будет наступления на Донбасс
зеленский на передовой, фото ОП

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский считает, что нельзя силой отбивать Донбасс от российских кафиров, поскольку будут гибнуть украинские военные.

Источник: Зеленский во время пресс-марафона

Прямая речь Зеленского: "Вероятность эскалации (на границе и в ОРДЛО со стороны России – ред.) есть…

Я считаю, что те политические силы, которые говорят, что нам нужно идти (в наступление – УП), идти войной, кажется, не представляют и не думают… Точнее, не думают о нашей армии.

Куда-то уходить мы сейчас не будем. Я считаю, что люди – прежде всего. Мы не можем лишиться всей нашей армии. Она мощная, она унесет за собой больше, чем… Но… Это сегодня невозможно. Я считаю, что сегодня это неправильно".

Детали: Зеленский рассказал, что в следующем году контрактникам планируют увеличить зарплату, чтобы не потерять людей и их мотивацию.

Напомним: Систематически российские и сепаратистские пропагандистские ресурсы распространяют информацию о планировании наступлений ВСУ на Донбасс.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак обнародовал заявление по поводу агрессивных действий РФ в инфопространстве, в котором объяснил, что Россия, используя запугивание и шантаж применения военной силы, искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей.

Роман Петренко, УП

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Темы: ЗеленскийВооруженные силыДонбассвойнаРосcия
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