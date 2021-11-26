Бутусов про сварку із Зеленським: Треба було встати і дати по морді

Юрій Бутусов заявив, що єдиною адекватною відповіддю на звинувачення президента Володимира Зеленського у смертях на Донбасі через публікації журналіста, мав би бути ляпас, але його зупинила повага до статусу президента.

Джерело: Бутусов у коментарі журналістам після перепалки на пресмарафоні Зеленського

Пряма мова: "Чесно кажучи, ви знаєте, якщо б не повага до держави і до статуту президента України верховного головнокомандувача, єдиною відповіддю Зеленському, це треба було встати і дати йому по морді.

Він себе вів у цьому ефірі як людина без моралі і совісті, яка кидається словами через статус і затикає рот з допомогою свого прессекретаря".

Деталі: Журналіст назвав "ганебними" звинувачення президента у тому, що Бутусов винен у смертях українських військових на Донбасі через його публікацію про застосування військових дронів Bayraktar проти бойовиків ОРДЛО.

За словами журналіста, відео він отримав від українських військових, які пишаються застосуванням новітньої зброї.

Зеленського і главу офіса президента Андрія Єрмака Бутусов назвав людьми, котрі ніколи не воювали і бачили зону ООС лише як туристи.

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