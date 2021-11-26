Бутусов о перепалке с Зеленским: Надо было встать и дать по морде
Юрий Бутусов заявил, что единственным адекватным ответом на обвинения президента Владимира Зеленского в смертях на Донбассе из-за публикаций журналиста должна быть пощечина, но его остановило уважение к статусу президента.
Источник: Бутусов в комментарии журналистам после перепалки на прессмарафоне Зеленского
Прямая речь: "Честно говоря, вы знаете, если бы не уважение к государству и к статусу президента Украины верховного главнокомандующего, единственным ответом Зеленскому, это нужно было подняться и дать ему по морде.
Он себя вел в этом эфире как человек без морали и совести, который бросается словами через статус и затыкает рот с помощью своего пресс-секретаря".
Детали: Журналист назвал "позорными" обвинения президента в том, что Бутусов виновен в смертях украинских военных на Донбассе из-за его публикации о применении военных дронов Bayraktar против боевиков ОРДЛО.
По словам журналиста, видео он получил от украинских военных, которые гордятся применением новейшего оружия.
Зеленского и главу офиса президента Андрея Ермака Бутусов назвал людьми, которые никогда не воевали и видели зону ООС только как туристы.
Предыстория:
- 26 ноября во время встречи президента Владимира Зеленского с журналистами глава государства назвал Бутусова человеком, работавшим на олигарха Игоря Коломойского. По его словам, Бутусов обиделся, потому что не получил должности в Минобороны.
- По словам Зеленского, после публикации Бутусова о применении дрона на Донбассе боевики начали атаковать и сбрасывать бомбы на позиции защитников: "На вашей совести смерти людей. После этого знаете сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами?".
- Зеленский добавил, что, кроме того, ему приходится обсуждать применение Bayraktar с международными партнерами.
- Бутусов ответил, что Зеленскому должно быть стыдно, и он перекладывает свою ответственность на других.