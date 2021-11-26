Бутусов о перепалке с Зеленским: Надо было встать и дать по морде

Юрий Бутусов заявил, что единственным адекватным ответом на обвинения президента Владимира Зеленского в смертях на Донбассе из-за публикаций журналиста должна быть пощечина, но его остановило уважение к статусу президента.

Источник: Бутусов в комментарии журналистам после перепалки на прессмарафоне Зеленского

Прямая речь: "Честно говоря, вы знаете, если бы не уважение к государству и к статусу президента Украины верховного главнокомандующего, единственным ответом Зеленскому, это нужно было подняться и дать ему по морде.

Он себя вел в этом эфире как человек без морали и совести, который бросается словами через статус и затыкает рот с помощью своего пресс-секретаря".

Детали: Журналист назвал "позорными" обвинения президента в том, что Бутусов виновен в смертях украинских военных на Донбассе из-за его публикации о применении военных дронов Bayraktar против боевиков ОРДЛО.

По словам журналиста, видео он получил от украинских военных, которые гордятся применением новейшего оружия.

Зеленского и главу офиса президента Андрея Ермака Бутусов назвал людьми, которые никогда не воевали и видели зону ООС только как туристы.

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