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У нового штамма коронавируса из Африки выше риск повторного заражения – ВОЗ

Пятница, 26 ноября 2021, 20:34
Фото: Getty Images

Всемирная организация здравоохранения установила после консультаций, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке, выше вероятность повторного заражения человека.

Источник: BBC News, Reuters

Детали: В ВОЗ добавили, что новый штамм отнесли к таким, чьи мутации настораживают. Ему присвоили имя по греческому алфавиту "Омикрон".

Предварительные данные свидетельствуют, что он более заразен, а также имеет больший риск повторного заражения человека по сравнению с другими штаммами.

Предыстория: 

  • 25 ноября учёные обнаружили новый штамм вируса в Ботсване в Африке. Доктор Том Пикок, вирусолог из колледжа Лондона, первым заметивший распространение нового штамма, описал комбинацию мутаций в варианте как "ужасную" и назвал его "хуже всех остальных".
  • На ночь 26 ноября Великобритания приостановила все авиарейсы из странами, расположенными в южной части Африки, из-за нового угрожающего штамма вируса. Вскоре к ней присоединились несколько других европейских стран.
  • Днем 26 ноября официально подтвердили случай заражения новым штаммом в Бельгии.

Украинская правда
Темы: ВОЗкоронавирусCovid-2019
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