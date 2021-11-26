У нового штамма коронавируса из Африки выше риск повторного заражения – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения установила после консультаций, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке, выше вероятность повторного заражения человека.

Источник: BBC News, Reuters

Детали: В ВОЗ добавили, что новый штамм отнесли к таким, чьи мутации настораживают. Ему присвоили имя по греческому алфавиту "Омикрон".

Предварительные данные свидетельствуют, что он более заразен, а также имеет больший риск повторного заражения человека по сравнению с другими штаммами.

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