У нового штамма коронавируса из Африки выше риск повторного заражения – ВОЗ
Пятница, 26 ноября 2021, 19:34
Всемирная организация здравоохранения установила после консультаций, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке, выше вероятность повторного заражения человека.
Детали: В ВОЗ добавили, что новый штамм отнесли к таким, чьи мутации настораживают. Ему присвоили имя по греческому алфавиту "Омикрон".
Предварительные данные свидетельствуют, что он более заразен, а также имеет больший риск повторного заражения человека по сравнению с другими штаммами.
Предыстория:
- 25 ноября учёные обнаружили новый штамм вируса в Ботсване в Африке. Доктор Том Пикок, вирусолог из колледжа Лондона, первым заметивший распространение нового штамма, описал комбинацию мутаций в варианте как "ужасную" и назвал его "хуже всех остальных".
- На ночь 26 ноября Великобритания приостановила все авиарейсы из странами, расположенными в южной части Африки, из-за нового угрожающего штамма вируса. Вскоре к ней присоединились несколько других европейских стран.
- Днем 26 ноября официально подтвердили случай заражения новым штаммом в Бельгии.
Украинская правда