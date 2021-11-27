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В Нідерландах у прибулих з ПАР пасажирів виявили десяток випадків COVID

Субота, 27 листопада 2021, 02:58
В Нідерландах у прибулих з ПАР пасажирів виявили десяток випадків COVID
EVERT ELZINGA/ANP/AFP via Getty Images

Серед 600 пасажирів, які прибули до Нідерландів двома рейсами з Південної Африки, може бути близько 85 хворих на коронавірус.

Джерело: Reuters з посиланням на органи охорони здоров'я Нідерландів, компанія GGD Kennemerland, яка проводила ПЛР-тестування пасажирів за дорученням міністерства охорони здоров'я Нідерландів

Дослівно GGD Kennemerland: "Наразі відомо 110 результатів. З них 15 результатів позитивні, а 95 - негативні. Виходячи з цих результатів, ми очікуємо, що коефіцієнт виявлення становитиме 13,6%. Це означає, що ми враховуємо в цілому близько 85 позитивних результатів".

Деталі: Пасажири прибули двома рейсами KLM з Кейптауна та Йоганнесбурга.

Мандрівники з позитивним результатом тесту будуть поміщені в ізоляцію в готелі в Схіпхолі або поряд з ним.

Зазначається, що органи охорони здоров'я проводять подальше тестування, щоб визначити, чи інфіковані люди новим штамом "Омікрон", виявленим в ПАР.

Нагадаємо: Уряд Нідерландів заборонив усі авіаперельоти з південної частини Африки  у п'ятницю. Міністр охорони здоров'я Уго де Йонге сказав, що пасажири, які вже прямують до Нідерландів, повинні пройти тестування та карантин після прибуття.

Теми: коронавірусНідерланди
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