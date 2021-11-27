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В Нидерландах у прибывших из ЮАР пассажиров обнаружили десяток случаев COVID

Суббота, 27 ноября 2021, 03:58
EVERT ELZINGA/ANP/AFP via Getty Images

Среди 600 пассажиров, прибывших в Нидерланды двумя рейсами из Южной Африки, может быть около 85 больных коронавирусом.

Источник: Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Нидерландов, компания GGD Kennemerland, проводившая ПЦР-тестирование пассажиров по поручению министерства здравоохранения Нидерландов

Дословно GGD Kennemerland: "Пока известно 110 результатов. Из них 15 результатов положительные, а 95 - отрицательные. Исходя из этих результатов, мы ожидаем, что коэффициент обнаружения будет составлять 13,6%. Это значит, что мы учитываем в общей сложности около 85 положительных результатов. ".

Детали: Пассажиры прибыли двумя рейсами KLM из Кейптауна и Йоханнесбурга.

Путешественники с положительным результатом теста будут помещены в изоляцию в отеле в Схипхоле или рядом с ним.

Отмечается, что органы здравоохранения проводят дальнейшее тестирование, чтобы определить, инфицированы ли люди новым штаммом "Омикрон", обнаруженным в ЮАР.

Напомним: Правительство Нидерландов запретило все авиаперелеты из южной части Африки  в пятницу. Министр здравоохранения Уго де Йонге сказал, что пассажиры, уже направляющиеся в Нидерланды, должны пройти тестирование и карантин по прибытии.

Темы: коронавирусНидерланды
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