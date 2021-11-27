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Німеччина вдруге очолила світовий рейтинг захворюваності на COVID-19

Субота, 27 листопада 2021, 03:59
Німеччина вдруге очолила світовий рейтинг захворюваності на COVID-19
Jens Schlueter/Getty Images

25 листопада у світі виявили 569 833 випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Німеччині – 72 159 випадків, у Британії – 50 091, у США – 37 643. Крім того, в Росії – 34 690 заражень, у Франції – 34 436.

Україна з 15 936 випадками на 11 місці у світі між Бельгією та Італією. У Європі Україна на 9 місці.

6 337 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 2 місці у світі і Європі.

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COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин           

Нагадаємо: 25 листопада в Україні зафіксували 15 936 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 608 смертей від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 3 208 осіб, одужали 24 569 осіб.

Українська правда
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