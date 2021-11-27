Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия во второй раз возглавила мировой рейтинг заболеваемости COVID-19

Суббота, 27 ноября 2021, 03:59
Германия во второй раз возглавила мировой рейтинг заболеваемости COVID-19
Jens Schlueter/Getty Images

25 ноября в мире обнаружили 569 833 случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Германии – 72 159 случаев, в Британии – 50 091, в США – 37 643. Кроме того, в России – 34 690 заражений, во Франции – 34 436.

Украина с 15 936 случаями на 11 месте в мире между Бельгией и Италией. В Европе Украина находится на 9 месте.

6 337 человек в мире за сутки скончались. По этому показателю Украина на 2-м месте в мире и Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 25 ноября в Украине зафиксировали 15 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 608 смертей от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 3 208 человек, выздоровели 24 569 человек.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Последние новости
17:32
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: