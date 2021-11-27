Германия во второй раз возглавила мировой рейтинг заболеваемости COVID-19

25 ноября в мире обнаружили 569 833 случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Германии – 72 159 случаев, в Британии – 50 091, в США – 37 643. Кроме того, в России – 34 690 заражений, во Франции – 34 436.

Украина с 15 936 случаями на 11 месте в мире между Бельгией и Италией. В Европе Украина находится на 9 месте.

6 337 человек в мире за сутки скончались. По этому показателю Украина на 2-м месте в мире и Европе.

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Напомним: 25 ноября в Украине зафиксировали 15 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 608 смертей от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 3 208 человек, выздоровели 24 569 человек.