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Політв'язня Марченка етапували в Бурятію — дружина

Субота, 27 листопада 2021, 06:45

Політв’язня Олександра Марченка  етапували до міста Улан-Уде (Бурятія), після того, як Верховний Суд РФ залишив без змін вирок про 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Джерело: дружина Марченка Катерина "Укрінформу"

Пряма мова: "Після засідання Верховного суду в Москві мого чоловіка етапували до Бурятії, у СІЗО міста Улан-Уде. Це все, що я зараз знаю. Коли він туди прибуде і де відбуватиме покарання, невідомо".

Деталі: Катерина Марченко зазначила, що рішення етапувати так далеко буде оскаржуватися. За її словами, "це суперечить російським законам, згідно з якими відбувати покарання слід ближче до місця проживання або, як у нашому випадку, до місця затримання".

Що передувало: 16 листопада Верховний Суд Росії залишив без змін вирок Марченку, тож українець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханнням сприяти його поверненню на батьківщину. Адвокати Марченка направлять скаргу до ЄСПЛ.

Передісторія: 

  • Олександра Марченко затримали 17 грудня 2018 року на окупованій території Донецької області співробітники так званого "МГБ ДНР". У Донецьку чоловік планував подати документи на повернення викраденого автомобіля, який на початку бойових дій залишив у місті на СТО. 
  • Два місяці його утримували в секретній тюрмі "Ізоляція". За словами політв’язня, до нього застосовували тортури, через що він був вимушений підписати "зізнання". 
  • Через два місяці Олександра Марченка перевезли на територію Росії та віддали співробітникам ФСБ. 
  • Під час перебування в СІЗО міста Краснодар Олександру інкримінували різні справи для продовження терміну утримання: непокора представникам правоохоронних органів, незаконна трудова діяльність на території Росії, намір перевести через російський кордон плати зенітно-ракетного комплексу.
  • Наприкінці грудня 2019 року Марченку пред'явили додаткове звинувачення за ст.276 КК РФ ("Шпигунство"), а вже 26 листопада 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Олександра до 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.
  • 3 грудня 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Олександра Марченка політв’язнем.

Теми: політв'язніРосія


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