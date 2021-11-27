Політв'язня Марченка етапували в Бурятію — дружина

Політв’язня Олександра Марченка етапували до міста Улан-Уде (Бурятія), після того, як Верховний Суд РФ залишив без змін вирок про 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Джерело: дружина Марченка Катерина "Укрінформу"

Пряма мова: "Після засідання Верховного суду в Москві мого чоловіка етапували до Бурятії, у СІЗО міста Улан-Уде. Це все, що я зараз знаю. Коли він туди прибуде і де відбуватиме покарання, невідомо".

Деталі: Катерина Марченко зазначила, що рішення етапувати так далеко буде оскаржуватися. За її словами, "це суперечить російським законам, згідно з якими відбувати покарання слід ближче до місця проживання або, як у нашому випадку, до місця затримання".

Що передувало: 16 листопада Верховний Суд Росії залишив без змін вирок Марченку, тож українець звернувся до президента Володимира Зеленського з проханнням сприяти його поверненню на батьківщину. Адвокати Марченка направлять скаргу до ЄСПЛ.

Передісторія: