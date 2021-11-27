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Политзаключенного Марченко этапировали в Бурятию — жена

Суббота, 27 ноября 2021, 06:45

Политзаключенного Александра Марченко этапировали в Улан-Удэ (Бурятия), после того, как Верховный Суд РФ оставил без изменений приговор о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: жена Марченко Екатерина "Укринформу"

Прямая речь: "После заседания Верховного суда в Москве моего мужа этапировали в Бурятию, в СИЗО города Улан-Удэ. Это все, что я сейчас знаю. Когда он туда прибудет и где будет отбывать наказание, неизвестно".

Детали: Екатерина Марченко отметила, что решение этапировать так далеко будет обжаловано. По ее словам, "это противоречит российским законам, согласно которым отбывать наказание следует ближе к месту жительства или, как в нашем случае, к месту задержания".

Что предшествовало: 16 ноября Верховный Суд России оставил без изменений приговор Марченко, поэтому украинец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать его возвращению на родину. Адвокаты Марченко направят жалобу в ЕСПЧ.

Предыстория:

  • Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 года на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО.
  • Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция". По словам политзаключенного, к нему применяли пытки, из-за чего он был вынужден подписать "признание".
  • Через два месяца Александра Марченко перевезли на территорию России и отдали сотрудникам ФСБ.
  • Во время пребывания в СИЗО города Краснодар Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.
  • В конце декабря 2019 года Марченко предъявили дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020  года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
  • 3 декабря 2019 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.

Темы: политзаключенныеРосcия
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