Политзаключенного Марченко этапировали в Бурятию — жена

Политзаключенного Александра Марченко этапировали в Улан-Удэ (Бурятия), после того, как Верховный Суд РФ оставил без изменений приговор о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: жена Марченко Екатерина "Укринформу"

Прямая речь: "После заседания Верховного суда в Москве моего мужа этапировали в Бурятию, в СИЗО города Улан-Удэ. Это все, что я сейчас знаю. Когда он туда прибудет и где будет отбывать наказание, неизвестно".

Детали: Екатерина Марченко отметила, что решение этапировать так далеко будет обжаловано. По ее словам, "это противоречит российским законам, согласно которым отбывать наказание следует ближе к месту жительства или, как в нашем случае, к месту задержания".

Что предшествовало: 16 ноября Верховный Суд России оставил без изменений приговор Марченко, поэтому украинец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать его возвращению на родину. Адвокаты Марченко направят жалобу в ЕСПЧ.

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