Политзаключенного Марченко этапировали в Бурятию — жена
Политзаключенного Александра Марченко этапировали в Улан-Удэ (Бурятия), после того, как Верховный Суд РФ оставил без изменений приговор о 10 годах лишения свободы в колонии строгого режима.
Источник: жена Марченко Екатерина "Укринформу"
Прямая речь: "После заседания Верховного суда в Москве моего мужа этапировали в Бурятию, в СИЗО города Улан-Удэ. Это все, что я сейчас знаю. Когда он туда прибудет и где будет отбывать наказание, неизвестно".
Детали: Екатерина Марченко отметила, что решение этапировать так далеко будет обжаловано. По ее словам, "это противоречит российским законам, согласно которым отбывать наказание следует ближе к месту жительства или, как в нашем случае, к месту задержания".
Что предшествовало: 16 ноября Верховный Суд России оставил без изменений приговор Марченко, поэтому украинец обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать его возвращению на родину. Адвокаты Марченко направят жалобу в ЕСПЧ.
Предыстория:
- Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 года на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО.
- Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция". По словам политзаключенного, к нему применяли пытки, из-за чего он был вынужден подписать "признание".
- Через два месяца Александра Марченко перевезли на территорию России и отдали сотрудникам ФСБ.
- Во время пребывания в СИЗО города Краснодар Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.
- В конце декабря 2019 года Марченко предъявили дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
- 3 декабря 2019 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.