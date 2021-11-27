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Обвинувачений у справі катівні "Ізоляція" Бражніков покинув Україну і просить притулку у Франції

Субота, 27 листопада 2021, 13:55

Обвинувачений у катуванні співвітчизників у донецькій спецв'язниці "Ізоляція" Євген Бражніков, який є також потерпілим у справі щодо цієї тюрми, виїхав з України та просить притулку у Франції.

Джерело: "Ґрати"

Дослівно: "Обвинувачений у справі катівні "ДНР" "Ізоляція" Євген Бражніков виїхав з України та попросив притулку у Франції".

Деталі: Про це повідомив адвокат Бражнікова Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео.

Відзначається, що самого адвоката на засіданні не було через хворобу.

Що передувало: Станіслав Печонкін, колишній цивільний заручник бойовиків ОРДО з Горлівки, розповів "Українській правді", що саме Бражніков в "Ізоляції" обливав холодною водою та бив в'язнів задля отримання зізнань.

За його словами, Бражніков – колишній правоохоронець, у 2014 році був активним учасником "руської весни", активно допомагав проросійським мітингам, нападав на учасників проукраїнських акцій.

Сам Бражніков у коментарі УП заявив, що у тих умовах різні люди можуть поводитися по-різному. Він також запевнив, що готовий до зустрічі з представниками правоохоронних органів, якщо вони захочуть його допитати.

1 березня журналіст Станіслав Асєєв, якого звільнили з полону ОРДО за обміном 29 грудня 2019 року, заявив, що інший звільнений того ж дня, Євген Бражніков, знущався з українських в'язнів у донецькій спецв'язниці "Ізоляція".

Читайте також: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

Передісторія:

  • Бражніков повернувся в Україну у межах обміну полоненими у грудні 2019 року. Він колишній працівник міліції.
  • Чоловіка затримали у 2016 році та утримували в "Ізоляції" за підозрою у нібито підготовці вбивства ексочільника самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка.

Українська правда
Теми: політв'язніДонбасУкраїнаДонецькв'язниця


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