Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвинувачений у справі катівні "Ізоляція" Бражніков покинув Україну і просить притулку у Франції

Субота, 27 листопада 2021, 12:55
Обвинувачений у справі катівні Ізоляція Бражніков покинув Україну і просить притулку у Франції

Обвинувачений у катуванні співвітчизників у донецькій спецв'язниці "Ізоляція" Євген Бражніков, який є також потерпілим у справі щодо цієї тюрми, виїхав з України та просить притулку у Франції.

Джерело: "Ґрати"

Дослівно: "Обвинувачений у справі катівні "ДНР" "Ізоляція" Євген Бражніков виїхав з України та попросив притулку у Франції".

Деталі: Про це повідомив адвокат Бражнікова Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео.

Відзначається, що самого адвоката на засіданні не було через хворобу.

Що передувало: Станіслав Печонкін, колишній цивільний заручник бойовиків ОРДО з Горлівки, розповів "Українській правді", що саме Бражніков в "Ізоляції" обливав холодною водою та бив в'язнів задля отримання зізнань.

За його словами, Бражніков – колишній правоохоронець, у 2014 році був активним учасником "руської весни", активно допомагав проросійським мітингам, нападав на учасників проукраїнських акцій.

Сам Бражніков у коментарі УП заявив, що у тих умовах різні люди можуть поводитися по-різному. Він також запевнив, що готовий до зустрічі з представниками правоохоронних органів, якщо вони захочуть його допитати.

1 березня журналіст Станіслав Асєєв, якого звільнили з полону ОРДО за обміном 29 грудня 2019 року, заявив, що інший звільнений того ж дня, Євген Бражніков, знущався з українських в'язнів у донецькій спецв'язниці "Ізоляція".

Читайте також: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

Передісторія:

  • Бражніков повернувся в Україну у межах обміну полоненими у грудні 2019 року. Він колишній працівник міліції.
  • Чоловіка затримали у 2016 році та утримували в "Ізоляції" за підозрою у нібито підготовці вбивства ексочільника самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченка.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніДонбасУкраїнаДонецькв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: