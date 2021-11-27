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Обвиняемый по делу тюрьмы "Изоляция" Бражников покинул Украину и просит убежища во Франции

Суббота, 27 ноября 2021, 12:55
Обвиняемый по делу тюрьмы Изоляция Бражников покинул Украину и просит убежища во Франции

Обвиняемый в пытках соотечественников в донецкой спецтюрьме "Изоляция" Евгений Бражников, также пострадавший в деле по этой тюрьме, выехал из Украины и просит убежища во Франции.

Источник: "Ґрати"

Дословно: "Обвиняемый в деле спецтюрьмы "ДНР" "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины и попросил убежища во Франции".

Детали: Об этом сообщил адвокат Бражникова Виталий Гончаров в письменном ходатайстве в суд об участии своего подзащитного по видео.

Отмечается, что самого адвоката на заседании не было из-за болезни.

Что предшествовало: Станислав Печенкин, бывший гражданский заложник боевиков ОРДО из Горловки, рассказал "Украинской правде", что именно Бражников в "Изоляции" обливал холодной водой и бил заключенных для получения признаний.

По его словам, Бражников - бывший милиционер, в 2014 году был активным участником "русской весны", активно помогал пророссийским митингам, нападал на участников проукраинских акций.

Сам Бражников в комментарии УП заявил, что в тех условиях разные люди могут вести себя по-разному. Он также заверил, что готов ко встрече с представителями правоохранительных органов, если они захотят его допросить.

1 марта журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена ОРДО по обмену 29 декабря 2019 года, заявил, что другой освобожденный в тот же день, Евгений Бражников, издевался над украинскими заключенными в донецкой спецтюрьме "Изоляция".

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Предыстория:

  • Бражников вернулся в Украину в рамках обмена пленными в декабре 2019 года. Он бывший сотрудник милиции.
  • Мужчину задержали в 2016 году и удерживали в "Изоляции" по подозрению в якобы подготовке убийства экс-главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеДонбассУкраинаДонецктюрьма
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