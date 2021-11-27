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Вибух у будинку на Миколаївщині: є загиблі та постраждалі

Субота, 27 листопада 2021, 15:34
Вибух у будинку на Миколаївщині: є загиблі та постраждалі
фото ДСНС

За попередніми даними, внаслідок вибуху газу в 5-поверховому житловому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області одна людина загинула і троє постраждали. Також помер евакуйований мешканець сусіднього під'їзду.

Джерело: Миколаївська ОДА, ДСНС Миколаївської області

Деталі: В ОДА повідомили, що загинув літній чоловік, якого евакуювали із сусіднього під'їзду. За попередньою інформацією, він помер від зупинки серця на фоні серцево-судинної недостатності.

Проведена екстрена евакуація 62 мешканців постраждалого будинку та понад 20 мешканців сусіднього будинку.

Вибух попередньо класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру, місцевого рівня.

Водночас у ДСНС повідомили, що станом на 13:00 в ході демонтажу зруйнованих елементів будинку було виявлено непритомну жінку з квартири на 4 поверсі. Станом на 16:46 тіло жінки було деблоковано, медиками констатована її смерть

Там зазначили, що попередньо внаслідок вибуху постраждало 3 особи, які врятовані підрозділами ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи в шоковому стані).

Довідка: У суботу о 09:20 у м. Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.

Українська правда

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Теми: вибухМиколаївська область
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