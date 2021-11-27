Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрыв в доме в Николаевской области: есть погибшие и пострадавшие

Суббота, 27 ноября 2021, 15:34
Взрыв в доме в Николаевской области: есть погибшие и пострадавшие
фото ГСЧС

По предварительным данным, в результате взрыва газа в 5-этажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области один человек погиб и трое пострадали. Также умер эвакуированный житель соседнего подъезда. 

Источник: Николаевская ОГА, ГСЧС Николаевской области

Детали: В ОГА сообщили, что погиб пожилой мужчина, которого эвакуировали из соседнего подъезда. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

Проведена экстренная эвакуация 62 жителей пострадавшего и более 20 жителей соседнего дома.

Взрыв предварительно классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

В то же время в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13:00 в ходе демонтажа разрушенных элементов дома была обнаружена женщина без сознания из квартиры на 4 этаже. По состоянию на 16.46 тело женщины было деблокировано, медиками констатирована ее смерть.

Там отметили, что предварительно в результате взрыва пострадали 3 человека, они спасены подразделениями ГСЧС и переданы медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека в шоковом состоянии).

Справка: В субботу в 09:20 в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже), в результате чего разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
взрыв
Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
Блоки ЗАЭС охлаждены почти год, риски для населения минимальны – сотрудник станции
Львов атаковали "Калибрами": 7 из 10 ракет сбили − ВС
Последние новости
17:32
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: