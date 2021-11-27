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Взрыв в доме в Николаевской области: есть погибшие и пострадавшие

Суббота, 27 ноября 2021, 16:34
фото ГСЧС

По предварительным данным, в результате взрыва газа в 5-этажном жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области один человек погиб и трое пострадали. Также умер эвакуированный житель соседнего подъезда. 

Источник: Николаевская ОГА, ГСЧС Николаевской области

Детали: В ОГА сообщили, что погиб пожилой мужчина, которого эвакуировали из соседнего подъезда. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

Проведена экстренная эвакуация 62 жителей пострадавшего и более 20 жителей соседнего дома.

Взрыв предварительно классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

В то же время в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13:00 в ходе демонтажа разрушенных элементов дома была обнаружена женщина без сознания из квартиры на 4 этаже. По состоянию на 16.46 тело женщины было деблокировано, медиками констатирована ее смерть.

Там отметили, что предварительно в результате взрыва пострадали 3 человека, они спасены подразделениями ГСЧС и переданы медикам (у одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека в шоковом состоянии).

Справка: В субботу в 09:20 в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже), в результате чего разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

Украинская правда
Темы: взрывНиколаевская область
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