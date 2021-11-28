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Таліби заявляють, що відкриють в Афганістані школи для дівчат

Неділя, 28 листопада 2021, 00:57
Таліби заявляють, що відкриють в Афганістані школи для дівчат
ФОТО: USAID

Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, обіцяє в наступному році відкрити у країні школи для дівчаток.

Джерело: речник "Талібану" Забіхулла Моджахед у twitter, hromadske

Деталі: Дівчатам заборонили навчатися разом із хлопцями в університетах, а до шкіл не пускали через "проблеми з безпекою".

Заступник міністра з політичних питань Афганістану при уряді талібів Маулві Сахіб Абдул Кабір провів зустріч із послом Туреччини в Афганістані Джихадом Аргіном.

Таліби подякували послу за підтримку країни, але зазначили, що Туреччина могла б інвестувати більше в Афганістан.

Зокрема, Кабір запевняв турецького посла, що жінки у країні працюють у різних установах, як-от паспортний відділ, аеропорт і сектор охорони здоров’я тощо.

Він також заявив, що у більшості провінцій учениці вже ходять у школу, а наступного року відкриють школи для дівчат по всій країні.

Нагадаємо: В Афганістані таліби заборонили показувати телесеріали й розважальні програми, в яких є акторки-жінки, а жінкам-ведучим заборонили з'являтися на екрані з непокритою головою.

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Передісторія:

  • У період попереднього правління талібів, у 1990-ті роки, в Афганістані діяли набагато жорсткіші заборони – жінки не могли вчитися та працювати, а телебачення взагалі було заборонене.
  • Тоді в країні працювала лише одна радіостанція "Голос шаріату", яка транслювала пропаганду та релігійні програми.
  • Людей, які мали телевізор, карали, а сам пристрій розбивали, а власників відеомагнітофонів могли публічно побити.

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанТалібаносвіта
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