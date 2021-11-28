Таліби заявляють, що відкриють в Афганістані школи для дівчат

Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, обіцяє в наступному році відкрити у країні школи для дівчаток.

Джерело: речник "Талібану" Забіхулла Моджахед у twitter, hromadske

Деталі: Дівчатам заборонили навчатися разом із хлопцями в університетах, а до шкіл не пускали через "проблеми з безпекою".

Заступник міністра з політичних питань Афганістану при уряді талібів Маулві Сахіб Абдул Кабір провів зустріч із послом Туреччини в Афганістані Джихадом Аргіном.

Таліби подякували послу за підтримку країни, але зазначили, що Туреччина могла б інвестувати більше в Афганістан.

Зокрема, Кабір запевняв турецького посла, що жінки у країні працюють у різних установах, як-от паспортний відділ, аеропорт і сектор охорони здоров’я тощо.

Він також заявив, що у більшості провінцій учениці вже ходять у школу, а наступного року відкриють школи для дівчат по всій країні.

Нагадаємо: В Афганістані таліби заборонили показувати телесеріали й розважальні програми, в яких є акторки-жінки, а жінкам-ведучим заборонили з'являтися на екрані з непокритою головою.

Читайте також: Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афганістан під владою талібів

Передісторія: