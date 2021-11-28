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Талибы заявляют, что откроют в Афганистане школы для девушек

Воскресенье, 28 ноября 2021, 00:57
Талибы заявляют, что откроют в Афганистане школы для девушек
ФОТО: USAID

Исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, обещает в следующем году открыть в стране школы для девочек.

Источник: спикер "Талибана" Забихулла Моджахед в twitter, hromadske

Детали: Девушкам запретили учиться вместе с парнями в университетах, а в школы не пускали из-за "проблем с безопасностью".

Заместитель министра по политическим вопросам Афганистана при правительстве талибов Маулви Сахиб Абдул Кабир провел встречу с послом Турции в Афганистане Джихадом Аргином.

Талибы поблагодарили посла за поддержку страны, но отметили, что Турция могла бы больше инвестировать в Афганистан.

В частности, Кабир уверял турецкого посла, что женщины в стране работают в разных учреждениях, таких как паспортный отдел, аэропорт и сектор здравоохранения и тому подобное.

Он также заявил, что в большинстве провинций ученицы уже ходят в школу, а на следующий год откроют школы для девушек по всей стране.

Нагадаємо: в Афганистане талибы запретили показывать телесериалы и развлекательные программы, в которых есть актрисы-женщины, а женщинам-ведущим запретили появляться на экране с непокрытой головой.

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Предыстория:

  • В период предыдущего правления талибов, в 1990-е годы, в Афганистане действовали гораздо более жесткие запреты – женщины не могли учиться и работать, а телевидение было вообще запрещено.
  • Тогда в стране работала только одна радиостанция "Голос шариата", транслировавшая пропаганду и религиозные программы.
  • Людей, которые имели телевизор, наказывали, а само устройство разбивали, а владельцев видеомагнитофонов могли публично избить.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанТалибанобразование
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