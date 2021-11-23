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Талібан заборонив серіали з жінками і обмежив права жінок-телеведучих

Вівторок, 23 листопада 2021, 09:39
Фото AFP via Getty Images

Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив показувати телесеріали й розважальні програми, в яких є акторки-жінки, а жінкам-ведучим заборонили з'являтися на екрані з непокритою головою.

Джерело: ВВС news Україна з посиланням список обмежень, опублікованих журналістом афганської телекомпанії Tolo News Карімом Аміні у Twitter; член організації, яка представляє журналістів в Афганістані, Худжатулла Муджаддеді в інтерв’ю ВВС

Деталі: Міністерство з пропаганди чеснот і запобігання гріху, яким таліби замінили міністерство у справах жінок, встановило вісім правил для мовників:

  1. Телеканали не повинні показувати фільми, що суперечать принципам шаріату та афганським цінностям.
  2. Заборонено показувати афганські та іноземні фільми, які розповсюджують та пропагують в афганському суспільстві іноземну культуру та традиції й призводять до поширення аморальності.
  3. Зміст гумористичних та розважальних програм не повинен будь-кого принижувати чи ображати.
  4. Заборонено показувати серіали, які ображають релігійні ритуали та людську гідність.
  5. Не можна показувати в ефірі відео або фільми, що демонструють інтимні частини тіла чоловіків та жінок.
  6. Журналістки-жінки мають носити ісламський хіджаб, коли з'являються на екрані.
  7. Заборонено показувати серіали та схожі програми з акторами-жінками.
  8. Суворо заборонені серіали, в яких є зображення пророка (Мохаммеда) та його сподвижників.

За словами Муджаддеді, нові обмеження були несподіваними, а самі правила дуже розмиті.

Наприклад, у них не сказано, наскільки повинна бути покрита голова жінок-телеведучих – так, щоби хустка приховувала лише волосся чи усе обличчя, крім очей.

Муджаддеді додав – якщо телекомпанії виконуватимуть усі ці вимоги, деяким з них, можливо, доведеться закритися.

Він пояснив це тим, що афганські телеканали здебільшого показують іноземні серіали, у яких головні ролі грають жінки.

Чому це важливо. Після приходу до влади таліби значно обмежили права жінок, які працюють, та дівчат, які вчаться – їм наказали залишатися вдома. Такі дії зробили Афганістан єдиною країною у світі, яка не дозволяє половині свого населення здобувати освіту та працювати.

Таліби запевняли, що таке рішення тимчасове і спрямоване у першу чергу на безпеку самих жінок.

Також жінкам заборонили займатися спортом.

Згодом в Афганістані дозволили дівчатам повернутися до початкової школи. Водночас рекомендації залишатися вдома або виходити лише у супроводі чоловіків і з повністю закритим тілом, залишаються чинними з серпня.

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Передісторія:

  • У період попереднього правління талібів, у 1990-ті роки, в Афганістані діяли набагато жорсткіші заборони – жінки не могли вчитися та працювати, а телебачення взагалі було заборонене.
  • Тоді в країні працювала лише одна радіостанція "Голос шаріату", яка транслювала пропаганду та релігійні програми.
  • Людей, які мали телевізор, карали, а сам пристрій розбивали, а власників відеомагнітофонів могли публічно побити.

Теми: Афганістанправа людиниТалібан


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