Штам коронавірусу Omicron підтвердили в Італії
Італійські медики виявили перший підтверджений випадок варіанту коронавірусу Omicron.
Джерело: CNN із посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я Італії
Деталі: Випадок штаму коронавірусу Omicron виявили у південно-західному італійському регіоні Кампанія у туриста, який повернувся з Мозамбіку.
Дослідження тесту було проведене в Мілані.
Що передувало: У німецькій землі Баварія підтвердили два випадки нового штаму коронавірусу "омікрон", вперше виявленого в ПАР.
У Британії в суботу підтвердили два випадки нового варіанту коронавірусу під назвою "омікрон".
Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.
Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".
"Омікрон", також званий B.1.1.529, вже виявлений в Бельгії, Ізраїлі та Гонконгу.