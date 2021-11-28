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Штам коронавірусу Omicron підтвердили в Італії

Неділя, 28 листопада 2021, 01:55
Штам коронавірусу Omicron підтвердили в Італії

Італійські медики виявили перший підтверджений випадок варіанту коронавірусу Omicron.

Джерело: CNN із посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я Італії

Деталі: Випадок штаму коронавірусу Omicron виявили у південно-західному італійському регіоні Кампанія у туриста, який повернувся з Мозамбіку.

Дослідження тесту було проведене в Мілані.

Що передувало: У німецькій землі Баварія підтвердили два випадки нового штаму коронавірусу "омікрон", вперше виявленого в ПАР.

У Британії в суботу підтвердили два випадки нового варіанту коронавірусу під назвою "омікрон".

Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.

Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".

"Омікрон", також званий B.1.1.529, вже виявлений в Бельгії, Ізраїлі та Гонконгу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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