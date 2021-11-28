Штамм коронавируса Omicron подтвердили в Италии
Итальянские медики обнаружили первый подтвержденный случай варианта коронавируса Omicron.
Источник: CNN со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Италии
Детали: Случай штамма коронавируса Omicron обнаружили в юго-западном итальянском регионе Кампания у туриста, вернувшегося из Мозамбика.
Исследование теста было проведено в Милане.
Что предшествовало: В немецкой земле Бавария подтвердили два случая нового штамма коронавируса "омикрон", впервые обнаруженного в ПАР.
В Великобритании в субботу подтвердили два случая нового варианта коронавируса под названием "омикрон".
Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.
Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".
"Омикрон", также называемый B.1.1.529, уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге.