Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Штамм коронавируса Omicron подтвердили в Италии

Воскресенье, 28 ноября 2021, 02:55

Итальянские медики обнаружили первый подтвержденный случай варианта коронавируса Omicron.

Источник: CNN со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Италии

Детали: Случай штамма коронавируса Omicron обнаружили в юго-западном итальянском регионе Кампания у туриста, вернувшегося из Мозамбика.

Исследование теста было проведено в Милане.

Что предшествовало: В немецкой земле Бавария подтвердили два случая нового штамма коронавируса "омикрон", впервые обнаруженного в ПАР.

В Великобритании в субботу подтвердили два случая нового варианта коронавируса под названием "омикрон".

Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из стран на юге Африки.

Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Он считается потенциально более опасным, поскольку в нем примерно вдвое больше мутаций, чем у "Дельты".

"Омикрон", также называемый B.1.1.529, уже обнаружен в Бельгии, Израиле и Гонконге.

Темы: Италиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ

Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко

Новости 29 ноября: Эрдоган о Зеленском и Путине, “Омикроне” и Украине

Арахамия говорит, что Ткаченко передумал с отставкой: сам министр отрицает

Полиция составила протокол за "вечеринку блогеров" во Львове

Все новости...
Италия
В одном из сел Италии уровень вакцинации достиг 104%
Италия и Франция подписали "исторический" договор об углубленном сотрудничестве
Лига Чемпионов: "Шахтер" проиграл "Интеру" и упустил шанс на плей-офф
Последние новости
22:35
Зеленский уволил главу контрразведки СБУ
22:20
Более половины поляков считают реальной угрозу российского вторжения в Украину
21:55
Во время обысков в КГГА правоохранители обошли департамент "друга" Ермака – СМИ
21:33
Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко
21:17
Пограничное агентство ЕС депортировало рекордное количество людей в первом полугодии 2021 года
20:59
Импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 40%
20:55
Новости 29 ноября: Эрдоган о Зеленском и Путине, “Омикроне” и Украине
20:47
Арахамия говорит, что Ткаченко передумал с отставкой: сам министр отрицает
20:31
Официальный курс: гривня продолжает слабеть к доллару и евро
20:23
Полиция составила протокол за "вечеринку блогеров" во Львове
Все новости...