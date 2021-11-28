Новий штам коронавірусу Omicron дістався до Австралії

У двох мандрівників у карантині Нового Південного Уельсу підтвердився новий варіант вірусу, що викликає Covid, – Omicron, це перший випадок, Австралія запровадила 14-денний карантин для людей, які побували в Африці за останні два тижні.

Джерело: "The Guardian" та сайт влади Нового Південного Уельсу health.nsw.gov.au

Деталі: Два мандрівники прибули в Сідней із південної частини Африки рейсом Qatar Airways із Дохи у суботу ввечері, тест дав "позитивний" результат у неділю.

Обидві людини повністю вакциновані та хвороба протікає безсимптомно.

Нині вони перебувають в ізоляції у спецпункті.

Органи охорони здоров'я Північної території також проводять тести для тих, хто прибуває з Південної Африки.

Уряди Нового Південного Уельсу та штату Вікторія запровадили вимогу 72-годинної ізоляції для всіх повністю вакцинованих осіб, які прибувають з-за кордону, незалежно від того, звідки вони прибули.

Так, із 28 листопада всі повністю вакциновані мандрівники, які прибувають до Нового Південного Уельсу, повинні пройти ПЛР-тест на Covid-19 (ніс та горло) та самоізолюватися за місцем проживання протягом як мінімум 72 годин.

Всі мандрівники, що прибувають у Новий Південний Уельс, які побували в Південній Африці, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Мозамбіку, Намібії, Есватині, Малаві та Сейшельських островах протягом 14 днів до прибуття, повинні будуть потрапити до карантину готелю, незалежно від їхнього вакцинального статусу.

Ті, хто прибув із цих країн протягом останніх 14 днів, має негайно пройти ПЛР-тест та пройти самоізоляцію протягом 14 днів, як і ті, хто з ними контактував.

Усі нещеплені мандрівники з будь-якої іноземної країни продовжуватимуть потрапляти до карантину готелю.

Поки що влада не планує закривати кордони і скасовувати заплановані на 15 грудня пом'якшення правил на в'їзд.

Пряма промова прем'єра Нового Південного Уельсу Домініка Перротте: "Сьогодні зрозуміло, що пандемія ще закінчилася. Є межі того, що може зробити уряд штату та федеральний уряд. Ці варіанти потраплять у країну, це неминуче.

Нам потрібно навчитися жити пліч-о-пліч із вірусом і жити пліч-о-пліч з різними штамами вірусу, які зустрінуться на нашому шляху. І найкраще, що ми можемо зробити, – це пройти вакцинацію та зробити ревакцинацію".

Нагадаємо: Новий штам коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше був виявлений у Ботсвані і викликає занепокоєння фахівців. Його вже виявили у Великій Британії, Німеччині, Італії, Бельгії, Ізраїлі та Гонконгу.

В Ізраїлі 27 листопада затвердили нові обмеження, щоб запобігти поширенню ковід-варіанту Omicron. Іноземним громадянам заборонено в’їзд до Ізраїлю на 14 днів, якщо вони не отримають спеціальний дозвіл від урядової комісії.

Франція однією з перших закрила свої кордони для тих, хто прибуває з півдня Африки через нову мутацію коронавірусу.