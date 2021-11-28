Новый штамм коронавируса Omicron добрался до Австралии

У двух путешественников в карантине Нового Южного Уэльса подтвердился новый вариант вируса, вызывающего Covid, – Omicron, это первый случай, Австралия ввела 14-дневный карантин для людей, побывавших в Африке в последние две недели.

Источник: "The Guardian" и сайт властей Нового Южного Уэльса health.nsw.gov.au

Детали: Два путешественника прибыли в Сидней из южной части Африки рейсом Qatar Airways из Дохи в субботу вечером, тест дал "позитивный" результат в воскресенье.

Оба человека полностью вакцинированы и болезнь протекает бессимптомно.

В настоящее время они находятся в изоляции в спецпункте.

Органы здравоохранения Северной территории также проводят тесты для прибывающих из Южной Африки.

Правительства Нового Южного Уэльса и штата Виктория ввели требования к 72-часовой изоляции для всех полностью вакцинированных лиц, прибывающих из-за границы, независимо от того, откуда они прибыли.

Так, с 28 ноября все полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Новый Южный Уэльс, должны пройти ПЦР-тест на Covid-19 (нос и горло) и самоизолироваться по месту жительства в течение как минимум 72 часов.

Все путешественники, прибывающие в Новый Южный Уэльс, которые побывали в Южной Африке, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Эсватини, Малави и Сейшельских островах в течение 14 дней до прибытия, должны будут попасть в карантин отеля на 14 дней, независимо от их вакцинального статуса.

Те, кто прибыл из этих стран в течение последних 14 дней, должен немедленно пройти ПЦР-тест и пройти самоизоляцию в течение 14 дней, как и те, кто с ним контактировал.

Все непривитые путешественники из любой зарубежной страны продолжат попадать в карантин отеля.

Пока власти не планируют закрывать границы и отменять запланированное на 15 декабря смягчение правил на въезд.

Прямая речь премьера Нового Южного Уэльса Доминика Перротте: "Сегодня ясно, что пандемия еще не закончилась. Есть пределы тому, что может сделать правительство штата и федеральное правительство. Эти варианты попадут в страну, это неизбежно.

Нам нужно научиться жить бок о бок с вирусом и жить бок о бок с различными штаммами вируса, которые встретятся на нашем пути. И лучшее, что мы можем сделать, – это пройти вакцинацию и сделать ревакцинацию".

Нопомним: Новый штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервый был обнаружен в Ботсване и вызывает беспокойство специалистов. Он уже обнаружен в Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Израиле и Гонконге.

В Израиле 27 ноября утвердили новые ограничения, чтобы предотвратить распространение ковид-варианта Omicron. Иностранным гражданам запрещен въезд в Израиль на 14 дней, если они не получат специального разрешения от правительственной комиссии.

Франция одной из первых закрыла свои границы для прибывающих с юга Африки из-за новой мутации коронавируса.