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В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму Omicron

Неділя, 28 листопада 2021, 10:28
Фото Getty Images

У Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися, тому рекомендують уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження ним.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу центру

Деталі: Експерти центру ECDC рекомендують уникати поїздок у райони, де виявлені випадки зараження новим штамом, та розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на Covid-19.

Країнам ЄС рекомендують розглянути можливість ревакцинації осіб від 40 років, щоб захистити найбільш вразливі категорії людей. 

Потім рекомендують щепити дорослих віком від 18 років принаймні через шість місяців після завершення першого курсу щеплення для підвищення захисту від інфекції через зниження імунітету. 

Це потенційно може зменшити передачу вірусу в популяції та запобігти додатковій госпіталізації та летальним випадкам серед хворих.

Цьому передувало: Всесвітня організація охорони здоров'я 26 листопада назвала новий штам коронавірусу, виявлений на півдні Африки, Omicron. За попередніми даними, цей варіант може бути небезпечнішим, аніж попередні.

26 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС має намір призупинити авіасполучення з країнами півдня Африки через новий небезпечний штам.

Про припинення авіасполучення з регіоном уже оголосили деякі держави. Адміністрація США від завтра призупиняє прийом приїжджих із ПАР та семи сусідніх країн.

Теми: ЄСкоронавірусCovid-2019карантинвакцинація


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