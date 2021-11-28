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В ЕС опубликовали рекомендации относительно нового штамма Omicron

Воскресенье, 28 ноября 2021, 09:28
В ЕС опубликовали рекомендации относительно нового штамма Omicron
Фото Getty Images

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний заявили, что новый штамм коронавируса Omicron может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться, поэтому рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения им.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу центра

Детали: Эксперты центра ECDC рекомендуют избегать поездок в районы, где зафиксированы случаи заражения новым штаммом, расширять тестирование и отслеживать контакты больных Covid-19.

Странам ЕС рекомендуют рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей. 

Затем рекомендуют привить взрослых в возрасте от 18 лет по крайней мере спустя шесть месяцев после завершения первого курса вакцинации для повышения защиты от инфекции из-за снижения иммунитета. 

Это потенциально может снизить передачу вируса в популяции и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.

Этому предшествовало :Всемирная организация здравоохранения 26 ноября дала название новому штамму коронавируса, обнаруженному на юге Африке, Omicron. По предварительным данным, этот вариант может быть более опасным, чем предыдущие.

26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС намерен приостановить авиасообщение со странами юга Африки из-за нового опасного штамма.

О прекращении авиасообщения с регионом уже объявили некоторые государства. Администрация США с завтрашнего дня приостанавливает прием приезжих из ЮАР и семи соседних стран.

Темы: ЕСкоронавирусCovid-2019карантинвакцинация
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