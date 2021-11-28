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Уже 5 областей України – у жовтій зоні епіднебезпеки 

Неділя, 28 листопада 2021, 10:52
Уже 5 областей України – у жовтій зоні епіднебезпеки 
Фото kharkivoda.gov.ua

Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська й Чернівецька області України перебувають у жовтій зоні епідемічної небезпеки, Полтавська – у помраанчевій, решта областей залишаються в найвищому рівні епіднебезпеки, червоному.  

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: Станом на ранок 28 листопада місто Київ і 18 областей залишаються в червоній зоні епіднебезпеки, одна область перебуває у помаранчевій, а п’ять областей – у жовтій.

 

23 листопада лише три області були "жовтими", а три – "помаранчевими"

Харківська область ще 27 листопада була "помаранчевою".

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинепідеміяCovid-2019коронавірусМОЗ
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