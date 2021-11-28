Уже 5 областей України – у жовтій зоні епіднебезпеки 

Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська й Чернівецька області України перебувають у жовтій зоні епідемічної небезпеки, Полтавська – у помраанчевій, решта областей залишаються в найвищому рівні епіднебезпеки, червоному.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Станом на ранок 28 листопада місто Київ і 18 областей залишаються в червоній зоні епіднебезпеки, одна область перебуває у помаранчевій, а п’ять областей – у жовтій.

23 листопада лише три області були "жовтими", а три – "помаранчевими"

Харківська область ще 27 листопада була "помаранчевою".