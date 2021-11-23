В Україні 18 областей і Київ у "червоній" зоні – МОЗ
Вівторок, 23 листопада 2021, 11:55
Станом на 22 листопада в Україні ні в одній із областей не перевищена завантаженість ліжок з киснем для хворих на коронавірус.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Наразі 18 регіонів та Київ перебувають у червоній зоні епіднебезпеки.
У "помаранчевій" зоні Закарпаття, Полтавська і Харківська області.
У "жовтій" зоні Covid-19 Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області.
Водночас, станом на 22 листопада, рівень госпіталізацій по країні становить 63,6, при "нормі" 60 на 100 тис. населення.
Рівень госпіталізацій перевищено у 17 регіонах та столиці, проте у межах норми у всіх областях динаміка госпіталізацій.
Передісторія:
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Луганська та Львівська області покинуть "червону" зону карантину.
- 19 листопада Ляшко заявив, що за останні два тижні в Україні поступово зменшується кількість хворих на коронавірус, що свідчить про те, що країна пройшла пік захворюваності.
- 9 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів, хворих на Covid-19.
- Ляшко також заявив, що в міністерстві хочуть посилити карантинні обмеження в "жовтих зонах".
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Українська правда