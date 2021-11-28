Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Уже 5 областей Украины – в желтой зоне эпидопасности

Воскресенье, 28 ноября 2021, 10:52
Уже 5 областей Украины – в желтой зоне эпидопасности
Фото kharkivoda.gov.ua

Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области Украины находятся в желтой зоне эпидемической опасности, Полтавская – в оранжевой, остальные области остаются в самом высоком уровне эпидопасности, красном.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на утро 28 ноября город Киев и 18 областей остаются в красной зоне эпидопасности, одна область находится в оранжевой, а пять областей – в желтой.

 

23 ноября только три области были "желтыми", а три – "оранжевыми"

Харьковская область еще 27 ноября была "оранжевой".

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинэпидемияCovid-2019коронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
17:32
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: