Уже 5 областей Украины – в желтой зоне эпидопасности
Воскресенье, 28 ноября 2021, 10:52
Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области Украины находятся в желтой зоне эпидемической опасности, Полтавская – в оранжевой, остальные области остаются в самом высоком уровне эпидопасности, красном.
Источник: данные Министерства здравоохранения
Детали: По состоянию на утро 28 ноября город Киев и 18 областей остаются в красной зоне эпидопасности, одна область находится в оранжевой, а пять областей – в желтой.
23 ноября только три области были "желтыми", а три – "оранжевыми"
Харьковская область еще 27 ноября была "оранжевой".