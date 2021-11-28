Уже 5 областей Украины – в желтой зоне эпидопасности

Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области Украины находятся в желтой зоне эпидемической опасности, Полтавская – в оранжевой, остальные области остаются в самом высоком уровне эпидопасности, красном.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на утро 28 ноября город Киев и 18 областей остаются в красной зоне эпидопасности, одна область находится в оранжевой, а пять областей – в желтой.

23 ноября только три области были "желтыми", а три – "оранжевыми"

Харьковская область еще 27 ноября была "оранжевой".